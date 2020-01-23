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Китайская вирусная пневмония

Железнодорожный оператор Гонконга приостановил продажу билетов в Ухань

Пассажиры, уже купившие билеты, могут их сдать и вернуть деньги

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 января. /ТАСС/. Железнодорожный оператор Гонконга, корпорация MTR в четверг приостановила продажу билетов на скоростные поезда, отправляющиеся в город Ухань (китайская провинция Хубэй) из-за распространения там пневмонии нового типа. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

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Пассажиры, уже купившие билеты, могут их сдать и вернуть полную стоимость. Между Гонконгом и Уханем ежедневно курсируют две пары поездов.

О приостановлении полетов в Ухань также в четверг объявила тайваньская авиакомпания China Airlines. Вместе с тем, власти острова ввели запрет на его посещение китайскими туристами из этого города, который оказался в эпицентре распространения коронавируса нового типа.

В настоящее время на Тайване подтвержден один завозной случай заболевания новым коронавирусом, в Гонконге - два, еще два - в Макао.

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КитайКитайская вирусная пневмония
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