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Москва и Минск могут в ближайшее время найти решения по нефти и газу

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев при этом отметил, что Москва готова компенсировать ущерб, нанесенный в прошлом году белорусским предприятиям в результате поставок некачественного сырья

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Россия и Белоруссия в ближайшее время могут найти оптимальные решения по нефтегазовым вопросам, несмотря на сохраняющиеся пока различия в позициях сторон. Об этом сообщил в четверг ТАСС посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

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"Несмотря на определенные различия в подходах сторон, оптимальные решения, которые устроят партнеров, должны быть найдены в ближайшее время, что также подтвердит масштаб и практику двустороннего взаимодействия по нефти и газу", - отметил он.

Мезенцев подчеркнул, что российская сторона учтет запрос Белоруссии и готова компенсировать ущерб, нанесенный в прошлом году белорусским нефтеперерабатывающим предприятиям в результате поставок некачественного сырья.

"В соответствии с запросом и документально подтвержденными потерями, понесенными белорусскими нефтеперерабатывающими заводами в связи с поставками некачественной нефти в 2019 году, российская сторона готова компенсировать ущерб. Такая позиция и в этом случае показывает приверженность союзническим отношениям", - отметил он.

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