Михельсон: у "Новатэка" нет противоречий с "Газпромом" по вопросу конкуренции в Европе

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Крупнейший в России независимый производитель газа "Новатэк" считает, что между ним и "Газпромом" отсутствуют противоречия по вопросу конкуренции в Европе трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ). Европейские потребители СПГ "Новатэка" не будут покупать трубопроводной газ из России в случае ухода "Новатэка" с рынка, а купят СПГ других стран, и "Газпром" понимает эту ситуацию, сообщил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"У нас никаких сложностей с "Газпромом" нет, - сказал он. - Любой потребитель не хочет покупать у одного производителя: хочет купить у "Газпрома", Алжира, норвегов, в том числе все потребители сейчас в свой портфель включают СПГ. Будет "Новатэк" или нет, они все равно будут покупать СПГ, так пусть это будет лучше российский СПГ. "Газпром" это понимает".

По словам Михельсона, "Новатэк" поставляет СПГ в 28 стран мира, при этом более 50% объема идет на рынки Азии, а не Европы. Он отметил, что существующая статистика некорректна, так как значительная часть поставок "Новатэка" в Европу после перегрузки в дальнейшем отправляется через Суэцкий канал в Азию, а часть идет на рынок Испании, куда нет доступа трубопроводного газа из России.

"По Суэцкому каналу сейчас ходим. Уже сейчас идет больше 50% в Азию именно с точки зрения конечного потребителя", - сказал глава "Новатэка".

Михельсон подчеркнул, что в марте-апреле заработают все долгосрочные контракты с "Ямал СПГ", и они в основном ориентированы на азиатский рынок. Он добавил, что среднетоннажный "Криоген-Высоцк" продает СПГ через "Газпром экспорт", поэтому здесь тоже речь о конкуренции с "Газпромом" не идет.

Добыча газа и конденсата

По словам Михельсона, "Новатэк" намерен нарастить добычу газа и конденсата в 2020 году на 1,5-2%.

"Будет небольшой рост как по жидким (углеводородам), так и по газу. В связи с падением на старых месторождениях рост будет небольшой - 1,5-2% - и по жидким, и по газу", - сказал он.

Добыча газа "Новатэка" в 2019 году выросла на 8,6%, до 74,7 млрд куб. м, добыча жидких углеводородов - на 2,9%, до 12,15 млн тонн. Объем реализации природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), составил 78,45 млрд куб. м, что на 8,8% выше аналогичного показателя за 2018 год.

Рост добычи происходит за счет реализации СПГ-проектов. Михельсон ранее говорил, что "Новатэк" в 2020-2021 годы будет рассматривать вопрос увеличения плана по производству СПГ до 70 млн тонн в год к 2030 году.

Третий СПГ-проект

Михельсон рассказал, что "Новатэк" намерен принять инвестиционное решение по строительству своего третьего СПГ-проекта - "Арктик СПГ-1" - до того, как введет в 2023 году первую очередь "Арктик СПГ-2". Это может произойти как в 2022 году, так и в 2021 году.

"Думаю принять инвестрешение по следующему СПГ-проекту до ввода первой очереди "Арктик СПГ-2" в 2023 году", - сказал он. До этого Михельсон называл более поздние сроки.

"Арктик СПГ - 1" будет производить порядка 20 млн тонн сжиженного природного газа в год. В настоящее время "Новатэк" реализует второй проект СПГ на Ямале - "Арктик СПГ - 2" мощностью 19,8 млн тонн, в котором по 10% владеют китайские CNOOC, CNPC, французская Total, консорциум Mitsui и Jogmec. Запуск первой очереди "Арктик СПГ - 2" планируется в 2022-2023 годах.

Кроме "Арктик СПГ - 2", "Новатэк" планирует построить в регионе еще два крупных завода - "Арктик СПГ - 1" и "Арктик СПГ - 3".

В России пока работают два проекта по сжижению природного газа - проект "Сахалин-2" мощностью более 10 млн тонн, совладельцами которого являются "Газпром" (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%), и "Ямал СПГ" мощностью около 18,5-19 млн тонн, акционерами которого являются "Новатэк" (с долей 50,1%), Total и CNPC (по 20%) и китайский Фонд Шелкового пути (9,9%).

"Арктик СПГ-2"

По словам Михельсона, "Новатэк" ведет переговоры о привлечении внешнего финансирования под проект сжижения природного газа "Арктик СПГ-2", оно потребуется в объеме $9-11 млрд.

"Не знаем, как отбиться от желающих финансировать, то есть не испытываем никаких трудностей. Наверное, диалог чуть затянется - хотим получить лучшие условия по всяким ограничениям по сравнению с "Ямал СПГ", чтобы было более комфортно всем акционерам", - сказал он.

Михельсон сообщил, что компания намерена привлечь финансирование до конца года, но есть возможность продления этого срока. "От $9-11 млрд внешнего финансирования", - отметил он, отвечая на вопрос об объемах.

Глава "Новатэка" добавил, что компания не планирует использовать под проект средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). "Нам не нужно, не интересно по политической причине. Почему-то все считают, что "Новатэк" все делает за счет государства", - подчеркнул Михельсон.

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Помимо российской компании, долями по 10% в проекте владеют китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec. Суммарная мощность трех технологических линий завода составит 19,8 млн тонн сжиженного природного газа в год, запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей линий - в 2024 и 2026 годах соответственно. Капитальные вложения для запуска проекта на полную мощность оцениваются в $21,3 млрд.

"Ямал СПГ"

Михельсон сообщил, что "Новатэк" планирует запустить в эксплуатацию последнюю, четвертую линию завода по сжижению природного газа "Ямал СПГ" в первом полугодии 2020 года - после завершения пуско-наладочных работ, которые начнутся в марте.

"В этом году, в первом полугодии, вводим четвертую линию по нашей технологии - на пусконаладку выйдем в марте. В первом полугодии запустим в разных режимах, потому что это повлияет на другой проект", - сказал он.

По словам Михельсона, мощность линии, которая впервые в России будет построена по отечественной технологии, составит около 1 млн тонн, что увеличит производительность завода до 19 млн тонн. Он пояснил что запуск состоится через два - три месяца после начала пусконаладки, то есть в мае-июне.

Глава "Новатэка" добавил, что в 2019 году компания произвела около 19 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) на "Ямал СПГ" и "Криогаз-Высоцке", заняв около 5% мирового рынка СПГ.

По российской технологии "Арктический каскад" планирует построить еще один завод - "Обский СПГ", состоящий из двух линий по 2,5 млн тонн. Первая будет запущена в конце 2022 года - начале 2023 года, а вторая - спустя шесть-девять месяцев, отметил Михельсон.

Порт Усть-Луга

Михельсон рассказал, что "Новатэк" объявил о планах расширить комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга на Балтийском море. Компания намерена построить в 2022 году третью линию, которая будет перерабатывать 1,5-2 млн тонн газового конденсата.

"На Усть-Луге добавляем третью линию. Сейчас 6 млн тонн, добавляем третью, которая даст дополнительный объем переработки конденсата. 2022 год (завершение срока строительства - прим. ТАСС). Это даст 1,5-2 млн тонн дополнительно к 6 млн", - сказал он.

Михельсон добавил, что необходимость расширения завода связана с ростом добычи газового конденсата из-за запуска СПГ-проектов, которую удалось увеличить из-за решения ОПЕК+ исключить конденсат из периметра сделки по сокращению добычи.

Введенный в эксплуатацию в 2013 году комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга на Балтийском море позволяет перерабатывать стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива, отгружать готовую продукцию на экспорт морским транспортом. Комплекс также дает возможность переваливать стабильный газовый конденсат для его поставки на экспорт.

Строительство танкеров

Михельсон сообщил, что "Новатэк" получил от правительства РФ разрешение на строительство танкеров на зарубежных верфях под СПГ-проекты, тем не менее большая часть от объема работ будет приходиться на российскую судоверфь "Звезда". Всего для проектов компании будет построено до 2030 года на "Звезде" 35-37 СПГ-танкеров, а 10 - на зарубежных верфях.

"Получили положительный ответ (по разрешению строить на зарубежных верфях - прим. ТАСС). В связи с увеличением проектной мощности "Ямал СПГ" и вводом "Обского СПГ" на 5 [судов] уже подписали, в марте ВЭБ подпишет со "Звездой" еще на 15 газовозов - в 2023-2025 годах должны их получить. Нам нужно еще 10, которые будут размещены на зарубежных верфях. До ввода первой очереди примем инвестрешение уже по следующему проекту ("Арктик СПГ - 1"), до 2030 года будет размещено еще 15-17 танкеров на "Звезде"", - сказал он.

"Новатэку" требуется разрешение на строительство судов на зарубежных верфях, так как компания перевыполнила планы по производству СПГ, а судовервь "Звезда" может не справиться в срок с возросшими объемами.

В конце 2019 года сообщалось, что правительство РФ прорабатывает возможность поставки крупнотоннажных судов для нужд "Новатэка" из-за рубежа.

Терминал "Утренний"

Михельсон рассказал, что "Новатэк" и Минфин договорились об источниках финансирования строительства государственной инфраструктуры терминала "Утренний", который нужен для двух следующих СПГ-проектов компании на Гыдане. Средства пойдут из выплаченных "Новатэком" налогов за продажу долей в проекте "Арктик СПГ - 2".

"Нам пошли на встречу, мы много налогов заплатили от вхождения акционеров в "Арктик СПГ - 2". Были приняты поправки в Налоговый кодекс, что две трети налогов направили (в создание госинфраструктуры терминала "Утренний"). Заключили соглашение с Росатомом на создание государственной инфраструктуры в объеме 40 млрд рублей, которые будут направлены на инвестиции в расширение судоходного канала", - сказал он.

Михельсон добавил, что решение о финансировании в течение трех лет госинфраструктуры для перевалочных комплексов на Камчатке и в Мурманске будет принято до апреля этого года.

В конце 2019 года сообщалось, что Министерство финансов РФ подготовило предложения по перераспределению из бюджета средств для финансирования проектов "Новатэка".

Портовая инфраструктура принадлежит государству, поэтому финансирование ее строительства по закону будет осуществляться из бюджета РФ.

Выплата дивидендов

По словам Михельсона, "Новатэк" может в конце второго квартала 2020 года пересмотреть дивидендную политику в сторону увеличения минимальной нормы выплат от доли чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

"Дивиденды будут по максимуму. И, как и говорили, во втором квартале закончим выполнение отлагательных условий по "Ямал СПГ", и есть возможность пересмотреть дивидендную политику в сторону увеличения", - сказал он, добавив, что такое решение может быть принято в конце второго квартала.

Дивидендная политика "Новатэка" подразумевает выплату не менее 30% от консолидированной чистой прибыли по МСФО. Крупнейшими акционерами "Новатэка" являются Леонид Михельсон (24,76%) и Геннадий Тимченко (23,49%). Французской компании Total принадлежит 19,4%, "Газпрому" - 9,99%.

Акции "Новатэка" котируются на Московской бирже, глобальные депозитарные расписки - на Лондонской фондовой бирже.