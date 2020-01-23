"Новатэк" будет участвовать в тендере на разработку блоков шельфа Ливана

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. ТАСС: "Новатэк" в составе консорциума будет участвовать в апреле в тендере на разработку блоков шельфа Ливана. Об этом сообщил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Будем принимать участие", - сказал он.

По его словам, компания интересуется проектами и в других странах, но раскрывать детали отказался.

Ранее власти Ливана продлили срок регистрации участников тендера на разработку второй очереди шельфовых месторождений нефти и газа в исключительной экономической зоне в Средиземном море до 30 апреля.

Первый лицензионный тендер на разработку углеводородов на двух шельфовых блоках в феврале 2018 года выиграли французская компания Total (40% от доли, оператор проекта), итальянская Eni (40%) и российской "Новатэк" (20%). Запасы углеводородов в Левантийском осадочном бассейне (Восточное Средиземноморье) могут составлять 3 трлн куб. м газа и 850 млн баррелей нефти.

"Новатэк" и его партнеры будут иметь право заниматься геологоразведкой в течение пяти-десяти лет. Если коммерческие запасы подтвердятся, то члены консорциума должны будут представить правительству Ливана план их освоения, и после его утверждения они смогут получить право на добычу газа и нефти в течение 25 лет с правом продления.