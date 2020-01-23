Михельсон подтвердил расширение "Запсибнефтехима" для получения льготы

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Крупнейший акционер "Сибура" Леонид Михельсон подтвердил планы расширения "Запсибнефтехима", а также необходимость заключения инвестиционного соглашения с Минэнерго РФ и вложения в модернизацию комплекса не менее 65 млрд рублей для получения обратного акциза на сырье.

"Подтверждаю - это не слухи, а планы. Давно этот ставился вопрос. Мне не нравится сама формула, с Минфином мы говорили - обратный акциз, в принципе, по доле сырья, которое идет в переработку, можно решать это другими механизмами. Минфину нравится обратный акциз - пусть будет обратный акциз, но я считаю правильным, что и этан, и СУГи, которые идут на переработку, должны иметь преференции", - сказал он журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Газета "Коммерсантъ" в декабре 2019 года сообщила со ссылкой на источники, что "Сибур" готовит проект расширения нефтехимического комплекса "Запсибнефтехим" для получения обратного акциза на сырье.

Как пояснил ранее изданию глава налогового департамента Министерства финансов РФ Алексей Сазанов, "Сибуру" будет необходимо заключить инвестиционное соглашение с Минэнерго РФ и вложить в модернизацию комплекса 65 млрд рублей. В этом случае компания сможет получить обратный акциз на весь объем сжиженного природного газа (СУГ), направляемый на пиролиз.

Компания в результате принципиально одобренных правительством мер поддержки газохимии может получить по этому проекту до 20 млрд рублей в год в виде обратного акциза на сырье - этан и сжиженный углеводородный газ, писало издание.

О проекте и компании

"Запсибнефтехим" - крупнейший проект "Сибура", строительство которого завершилось в мае 2019 года. После выхода на проектную мощность он станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции в год, а также установок по производству различных марок полиэтилена (1,5 млн тонн) и полипропилена (500 тыс. тонн). Бюджет комплекса по базовой оценке составляет $9,5 млрд.

"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ. "Сибур" реализует продукцию более 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.