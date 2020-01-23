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Экономический форум в Давосе – 2020

Украина планирует отдать Германии свою железную дорогу в управление на 10 лет

Ранее Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о взаимопонимании с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Украина планирует отдать Германии свою железную дорогу в управление на 10 лет. Об этом заявил в четверг премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время "Украинского завтрака" в Давосе.

"Да, мы хотим отдать немцам в управление на 10 лет железную дорогу", - сказал он.

Ранее Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о взаимопонимании с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Премьер по этому поводу тогда заявил, что этот альянс - "логическое продолжение плана реструктуризации "Укрзализницы" ("Укржелдороги"), которое анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года". При этом Гончарук отмечал, что речь не идет об аренде или продаже украинских желдорог.

Теги
УкраинаГерманияЗеленский, Владимир АлександровичГончарук, Алексей ВалерьевичЭкономический форум в Давосе – 2020
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