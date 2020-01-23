Определены три самых популярных направления работы самозанятых в Москве

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Определены наиболее популярные направления работы самозанятых в Москве. В топ-три идеи для бизнеса вошли: фотография, клининг и хейдмед, сообщили на официальном сайте мэра Москвы в четверг.

К концу 2019 года в столице официально зарегистрировались 192 тыс. самозанятых граждан.

"В столице назвали три самых популярных бизнес-идеи для самозанятых горожан. Исследование провели специалисты mbm.mos.ru. Одним из самых перспективных направлений оказался фотобизнес. Эта сфера занимает лидирующие позиции, даже несмотря на высокую плотность рынка и необходимость постоянно учиться", - говорится в сообщении.

Среди популярных направлений также оказался клининг. По результатам исследований, уборку чаще всего заказывают крупные торговые центры, компании, арендующие помещения в бизнес-центрах, а также частные лица. Работа с небольшими заказами, по оценке экспертов, оптимальный вариант для самозанятых граждан. К тому же в отрасли пока низкие конкуренция и порог вхождения.

"Режим самозанятых граждан получил широкую поддержку у москвичей: каждый месяц их число в столице увеличивается на 15-20 тыс., а их общее количество вдвое превысило плановый показатель для города. По состоянию на конец 2019 года в Москве официально зарегистрированы 192 тыс. самозанятых граждан", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.