{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции
Обновлено 

Хабриева: поправка к Конституции подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров

Сопредседатель профильной рабочей группы подчеркнула, что это означает не только повышение юридической защиты, но и стабильность социального стандарта

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Поправка к Конституции РФ об индексации пенсий распространяется на работающих пенсионеров. Об этом в четверг в ходе обсуждения законопроекта об изменениях в Основном законе заявила сопредседатель профильной рабочей группы Талия Хабриева.

"Само правило сформулировано без изъятий, и возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируется", - сказала Хабриева, отвечая на соответствующий вопрос первого замглавы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко.

Законопроектом предлагается закрепить норму о том, что "в РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом".

"Это означает, что не только повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта. Почему я делаю на этом акцент? Потому что соединяется обладание правом и социальным благом", - пояснила Хабриева содержание поправки.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
"Росгеология" выполнит для ONGC сейсморазведочные работы на шельфе Индии
Этот контракт стал крупнейшим зарубежным контрактом в истории "Росгеологии"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС