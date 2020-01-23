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Экономический форум в Давосе – 2020

Гончарук заявил, что Всемирный банк улучшил прогноз по экономическому росту Украины

Премьер-министр Украины сообщил, что речь идет о 3,7% в 2020 году

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Всемирный банк существенно улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины, при том, что несколько других стран-участниц экономического форума в Давосе отнесены в категорию со стагнацией или тенденцией к уменьшению. Об этом сообщил глава правительства Алексей Гончарук, который принимает участие в Давосском форуме .

"Всемирный банк существенно улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины - с 3% до 3,7% в 2020 году (при этом прогнозы для большинства стран не изменились или пересмотрены в сторону уменьшения)", - сообщил премьер в Facebook.

Гончарук отметил наступление благоприятного климата для ведения бизнеса на Украине, благодаря созданию равных правил для всех предпринимателей и возможности для каждого по созданию конкурентоспособности.

"Честная конкуренция и равные правила для всех - это наша религия. Мы в это верим и будем за это бороться", - подчеркнул глава министров.

Теги
УкраинаГончарук, Алексей ВалерьевичЭкономический форум в Давосе – 2020
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