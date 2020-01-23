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Экономический форум в Давосе – 2020
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Греф назвал условие, при котором он может покинуть пост главы Сбербанка

По словам главы Сбербанка, он примет такое решение, если придется менять стратегию банка после смены основного акционера
Глава Сбербанка Герман Греф Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Глава Сбербанка Герман Греф
© Антон Новодережкин/ТАСС

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Герман Греф заявил, что покинет пост главы Сбербанка, если основной вектор развития кредитной организации будет изменен. При этом он уверен, что после смены основного акционера (50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Банку России) стратегия банка останется неизменной. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Надеюсь, что нет. Я глубоко убежден, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я, когда приходил на свою позицию, приходил с концепцией. Если концепция будет изменена, я не вижу своего места в компании", - сказал он.

Греф заявил в интервью телеканалу "Россия-24"​​​​​​, что позитивно относится к возможной смене основного акционера банка.

"Мы сейчас в процессе осознания и переговоров [по смене основного акционера]. Ну и в целом я бы сказал, что я к этому отношусь больше позитивно, чем негативно. Даже не как банк, а как крупная финтех-компания", - сказал он.

Теги
РоссияГреф, Герман ОскаровичЭкономический форум в Давосе – 2020
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