Греф назвал условие, при котором он может покинуть пост главы Сбербанка

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Герман Греф заявил, что покинет пост главы Сбербанка, если основной вектор развития кредитной организации будет изменен. При этом он уверен, что после смены основного акционера (50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Банку России) стратегия банка останется неизменной. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Надеюсь, что нет. Я глубоко убежден, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я, когда приходил на свою позицию, приходил с концепцией. Если концепция будет изменена, я не вижу своего места в компании", - сказал он.

Греф заявил в интервью телеканалу "Россия-24"​​​​​​, что позитивно относится к возможной смене основного акционера банка.

"Мы сейчас в процессе осознания и переговоров [по смене основного акционера]. Ну и в целом я бы сказал, что я к этому отношусь больше позитивно, чем негативно. Даже не как банк, а как крупная финтех-компания", - сказал он.