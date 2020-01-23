Минпромторг утвердил программу стандартизации алюминиевой промышленности до 2023 года

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Минпромторг России, Росстандарт и Алюминиевая ассоциация утвердили программу стандартизации алюминиевой промышленности на 2020-2023 годы. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Целью программы является расширение возможностей использования высокотехнологичной алюминиевой продукции в авиационной, судостроительной и автомобильной промышленности, в транспортном, энергетическом и нефтегазовом машиностроении, в строительной отрасли, в сфере товаров народного потребления и других отраслях", - отметил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Комплексный межотраслевой документ разработан с привлечением производителей алюминиевой продукции, техкомитетов по стандартизации и научно-исследовательских институтов, говорится в сообщении. Программа предусматривает утверждение 175 документов по стандартизации к 2023 году.

Как отмечает министерство, программа разработана в соответствии с одобренным правительством РФ планом мероприятий по развитию алюминиевой промышленности на 2018 - 2023 годы.

В 2018 году потребление алюминия в РФ составило порядка 1 млн тонн. При этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прогнозировал, что потребление алюминия в России может достичь 2,5 млн тонн к 2023 году.