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Экономический форум в Давосе – 2020

РФПИ инвестирует в российские интернет-компании по продаже машин, доставке еды и туризму

Речь идет о компаниях Carprice, Elementaree и Travelata

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами инвестирует в крупные российские интернет-компании по продаже машин, доставке еды и туризму, говорится в заявлении фонда.

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет на полях Всемирного экономического форума в Давосе о ряде инвестиций в крупные российские интернет-компании", - отмечается в заявлении.

В частности, это российский сервис по продаже автомобилей Carprice, сервис по доставке продуктовых наборов еды Elementaree и агрегатор предложений от туристических операторов Travelata.

Теги
РоссияЭкономический форум в Давосе – 2020
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Экономический форум в Давосе – 2020
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