Судно Stril Explorer шведской MMT проводит исследования по маршруту "Северного потока - 2"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Судно Stril Explorer шведской компании MMT проводит для компании Nord Stream 2 AG исследования по маршруту газопровода "Северный поток - 2". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании-оператора газопровода.

В конце декабря прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны, в который было включено положение о санкциях в отношении "Северного потока - 2", в том числе против компаний, согласившихся принять участие в данном проекте.

"Судно Stril Explorer шведской компании MMT проводит согласованные исследования морского дна по маршруту газопровода юго-восточнее острова Борнхольм в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании для компании Nord Stream 2", - сообщили в компании.