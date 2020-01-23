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Судно Stril Explorer шведской MMT проводит исследования по маршруту "Северного потока - 2"

В компании Nord Stream 2 уточнили, что судно исследует морское дно юго-восточнее острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании
Судно Stril Explorer Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Описание
Судно Stril Explorer
© Nord Stream 2/Aксель Шмидт

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Судно Stril Explorer шведской компании MMT проводит для компании Nord Stream 2 AG исследования по маршруту газопровода "Северный поток - 2". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании-оператора газопровода.

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В конце декабря прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны, в который было включено положение о санкциях в отношении "Северного потока - 2", в том числе против компаний, согласившихся принять участие в данном проекте.

"Судно Stril Explorer шведской компании MMT проводит согласованные исследования морского дна по маршруту газопровода юго-восточнее острова Борнхольм в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании для компании Nord Stream 2", - сообщили в компании.

Теги
ШвецияДания
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