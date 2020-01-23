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Госдума приняла закон о расширении применения патентной системы налогов

Ожидается, что реализация этого закона позволит укрепить доходную базу местных бюджетов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий расширение применения патентной системы налогообложения (ПСН) за счет растениеводства и животноводства, а также ряда других видов деятельности. Документ инициировала группа депутатов от фракции "Единая Россия" во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым.

Соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Согласно закону, действующий перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, предлагается дополнить видами деятельности: животноводство и растениеводство, включением услуг в этих видах деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, в России существует многочисленная группа личных подсобных хозяйств, ведущих предпринимательскую деятельность. Однако они не зарегистрированы ни в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства, ни в качестве индивидуального предпринимателя.

Предполагается, что реализация закона позволит укрепить доходную базу местных бюджетов. Субъектам РФ будут предоставлены полномочия по объединению видов предпринимательской деятельности в области животноводства и растениеводства, включая услуги в этих видах деятельности, в единый патент с установлением единого потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.

Документ направлен на создание более благоприятных экономических и финансовых условий функционирования субъектов малого предпринимательства и на снижение налоговой нагрузки на малый бизнес, в частности, на индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, говорится в пояснительной записке к документу. "Простой и понятный расчет суммы налога при ПСН, возможность выбора срока действия патента от одного до 12 месяцев при сезонном характере некоторых видов сельскохозяйственной деятельности, освобождение от предоставления налоговой декларации - все эти условия не только обеспечат пополнение местных бюджетов, но и послужат стимулированию экономического роста на сельских территориях", - указывают авторы инициативы.

Поправками ко второму чтению документа право на применение патентной системы налогообложения распространилось на все виды услуг в области фотографии (сейчас только услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий), на все виды услуг в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых (сейчас только на услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству), а также на все виды услуг по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий (сейчас действует только для услуг поваров по изготовлению блюд на дому).

Теги
Неверов, Сергей ИвановичРоссия
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