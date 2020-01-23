Рапота посоветовал Москве и Минску выработать долгосрочную формулу цен на нефть и газ

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота считает целесообразным для Белоруссии и России выработать такую формулу цены на энергоносители, которая бы носила долгосрочный характер. Такое мнение он высказал в четверг на встрече в Белорусском институте стратегических исследований.

"Важно выработать какую-то такую формулу цены на энергоносители, которая бы носила долгосрочный характер и не вынуждала стороны каждый раз на очень сложные переговоры, - сказал Рапота, слова которого приводит агентство БелТА. - Хочется верить, что, возможно, мы выйдем на этот путь".

По словам госсекретаря, "в споре, касающемся нефтяных и газовых проблем, точка еще не поставлена".

Москва и Минск в настоящее время ведут переговоры об условиях поставок нефти в 2020 году.

Поставки российской нефти из-за разногласий в цене на сырье на белорусские НПЗ прекратились 1 января 2020 года. Загрузка НПЗ была снижена до минимального технологически разрешенного уровня. Затем были возобновлены разовые контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ, в частности на Новополоцкий НПЗ "Нафтан" и Мозырский НПЗ.

Поставки российского природного газа в Белоруссию в январе-феврале нынешнего года будут осуществляться по цене 2019 года - $127 за 1 тыс. куб.м.