Зубные пасты планируют выпускать в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 января. /ТАСС/. Выпуск зубных паст по индивидуальным рецептам планируется наладить в Северной Осетии. Они разработаны учеными Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе вуза.

"В СОГУ открыли лабораторию по индивидуальному изготовлению зубных паст. В ней ученые вуза разработали технологию изготовления зубных паст с индивидуальной рецептурой для пациентов с заболеваниями полости рта. Уже даже есть инвестор, которому понравился проект, и он готов помочь с налаживанием производства", - сказал собеседник агентства.

В феврале начнется разработка модернизированного механизма производства, будут намечены первые шаги по реализации проекта, проведены маркетинговые исследования. По предварительным подсчетам, срок окупаемости проекта - один год и семь месяцев.

В состав индивидуальных паст включаются фармацевтические ингредиенты, которые способствуют ускорению лечения. Состав зубной пасты формируется на основе результатов диагностики полости рта конкретного пациента, учитывая его сопутствующие диагнозы, возраст.

Проект ученых СОГУ прошел отборочный тур в Южном федеральном округе и стал победителем на всероссийском этапе конкурса Enactus (международная программа студенческих предпринимательских проектов - прим. ТАСС) в номинации "Лучший проект года". Главным призом для победителя конкурса Enactus является поездка в Силиконовую долину.

Проект был представлен также на конкурсе "Преактум", на конкурсе стартапов U-UP, который проходил в Рязани.