IKEA осенью откроет в Москве свой самый большой магазин городского формата

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Шведская торговая сеть IKEA намерена открыть третий магазин городского формата в столичном ТРЦ "Европолис" осенью 2020 года, говорится в сообщении компании. Площадь магазина составит 11,8 тыс. кв. м.

"Осенью 2020 года в Москве появится третий магазин ИКЕА городского формата: пространство площадью 11 тыс. 800 кв. м расположится в ТРЦ "Европолис". Основным отличием от других магазинов городского формата - ИКЕА "Ходынское Поле" и ИКЕА в ТРЦ "Мозаика" - станет наличие склада площадью 2 тыс. кв. м, а также пункта выдачи покупок, сделанных в онлайн-магазине ИКЕА", - сообщили в компании.

Как ожидается, в новый магазин ИКЕА ежегодно будут посещать более 4 млн человек. ТРЦ "Европолис" расположен в Северо-Восточном административном округе Москвы.

"Новые форматы уже продемонстрировали свою успешность на московском рынке, и мы рады объявить, что совсем скоро они придут и в другие города России. В этом году нас ждет еще много интересных открытий", - отметил генеральный директор и директор по устойчивому развитию розничной сети ИКЕА в России Понтус Эрнтелл, слова которого приводятся в сообщении.

Первый магазин в пределах МКАД компания открыла в июне 2019 г. в Москве в ТЦ "Авиапарк". Площадь ИКЕА "Ходынское поле" составила 7,7 тыс. кв. м. Второй магазин IKEA городского формата откроется в Москве летом 2020 г. в ТРЦ "Мозаика", его площадь составит 7,9 тыс. кв. м.