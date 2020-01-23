Греф раскритиковал центральные банки за активное вмешательство в бизнес

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Глава Сбербанка России Герман Греф заявил, что активное вмешательство центральных банков в бизнес наносит большой вред и убивает конкуренцию. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Целый ряд центральных банков начинает заниматься бизнесом, и я категорически отрицательно к этому отношусь. Они убивают конкуренцию, они не смогут никогда быть релевантными, конкурировать с коммерческими организациями. Мы придем к тому, что мы не будем инвестировать в эти сервисы, а они будут постепенно отставать в своем развитии", - сказал он.

По словам Грефа, именно благодаря невмешательству регулятора Россия сейчас занимает передовые позиции в мире в части развития финансовых сервисов.

"Россия является одной из самых продвинутых стран в части финансовых сервисов, и было это достигнуто в первую очередь благодаря тому, что регуляторы не вмешивались. Активное вмешательство - это большой вред. Я никогда не скрывал своей точки зрения и считаю эту политику ошибочной. Регулятору нужно заниматься своими регулирующими функциями", - отметил глава Сбербанка.

Греф добавил, что Сбербанк может "принести огромную пользу стране", став мощной платформой для технологической и цифровой трансформации государства, поскольку в России сейчас не так много альтернатив.