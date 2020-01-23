Минсельхоз: новая доктрина продбезопасности защитит и потребителей, и производителей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Новая редакция доктрины продовольственной безопасности позволит защитить как потребителей, так и отечественных производителей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

21 января 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении доктрины продовольственной безопасности в новой редакции. Предыдущая версия документа действовала с 2010 года.

"За прошедший период с момента принятия первой доктрины в агропромышленном комплексе произошел ряд существенных изменений, стратегия импортозамещения сменилась экспортно ориентированной моделью развития отрасли. С новыми задачами возникли и риски, связанные с работой на новых рынках, углублением интеграции в рамках ЕАЭС и других международных организациий. Она позволит укрепить продовольственную независимость России и защитить как потребителей, так и отечественных производителей", - отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, слова которого приводит пресс-служба министерства.

По его мнению, новая редакция доктрины отвечает актуальным задачам АПК России, учитывает аспекты социально-экономического развития страны и призвана расширить доступность основных видов продовольствия для граждан. В Минсельхозе также добавили, что реализация документа позволит обеспечить продовольственную безопасность страны, прогнозировать риски социально-экономического развития и угрозы национальной безопасности, а также создавать условия для сбалансированного развития сельскохозяйственного комплекса России и улучшения благосостояния населения.

Как сообщалось ранее, доктрина предусматривает изменение ранее принятой методики расчета продовольственной безопасности. Для ее оценки вместо удельного веса отечественного производства в общем объеме внутреннего потребления будет использован международный показатель самообеспеченности. Он включает не только отношение объема производства к величине потребления, но и соответствие продукции требованиям технического регулирования ЕАЭС, а также расчет экономической и физической доступности продовольствия. В документ включены новые товарные группы - овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, семена.

Доля отечественного производства во внутреннем потреблении должна составлять не менее 95% для зерна, 90% для растительного масла, 90% для сахара, 85% для мяса и мясопродуктов, 90% для молока и молокопродуктов, 95% для картофеля, 90% для овощей, 60% для фруктов и ягод, 85% для рыбы и рыбопродуктов, 75% для семян отечественной селекции и 85% для пищевой соли.