Эксперты: оптовые цены на пшено в России падают, но уровня предыдущих лет не достигнут

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Руспродсоюз наблюдает снижение оптовой стоимости пшена в России, однако, по его оценкам, цена этой культуры не опустится до уровня предыдущих сезонов. Такую оценку ТАСС высказал исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.

"Сегодня оптовые цены на пшено продолжают падение, которое началось в августе ввиду публикация данных об увеличении посевов проса. Средняя цена тонны пшена на начало декабря 2019 года составляла 24 тыс. рублей, в январе она опустилась до 21 тыс. рублей. Несмотря на то, что валовой сбор проса вырос, он все еще остается гораздо ниже средних многолетних значений, поэтому падения цен до уровня предыдущих нескольких сезонов мы не прогнозируем", - сказал он.

По данным Руспродсоюза, оптовые цены на пшено в 2019 году демонстрировали сильную волатильность. Стартовав с 40 рублей/кг в январе, они дошли до пика цены 58 рублей/кг в конце июня и упали до минимума цены 20 рублей/кг в октябре 2019 года. "Надо отметить, что до июля 2017 года цена была на критической для аграриев отметке 10-11 рублей/кг, что способствовало демотивации селян к использованию этой культуры в севообороте", - пояснил Востриков.

Он отметил, что уменьшение погектарной выручки с посевов проса стало причиной снижения посевных площадей и падения валового урожая этой культуры, и, как следствие, за сокращением предложения на рынке произошел рост цен. Затем увеличение цен на крупу в предыдущие годы изменило ситуацию, и к осени 2019 года аграрии собрали больший урожай. По мнению Вострикова, динамика посевов зерна сравнима с так называемыми "сельскохозяйственными качелями". "Когда цена растет ввиду сокращения предложения, - аграрии пытаются засеять больше, когда цена падает, - наоборот. А снижение спроса ввиду удорожания продукции - это уже следствие", - отметил он.

Вместе с тем, по данным Руспродсоюза, пшено не относится к числу наиболее популярных среди населения круп: оно легко заменяемо гречкой, рисом, пшеничной и кукурузной крупами, а также картофелем и макаронными изделиями в качестве гарнира. "Более того, пшено не относится к товарам "комодитис" [сырьевым], и имеет большую волатильность, поэтому, на наш взгляд, правильнее было бы включать в перечень социально-значимых продуктов - товары из сельхозкультур, которые произрастают во всех странах и которые легко можно заменить импортом", - заключил глава ассоциации.

23 января РБК написала о том, что сокращение посевных площадей и урожая проса в России привело в 2019 году к резкому росту цен на пшено в рознице.

Средние цены на пшено в российских магазинах выросли в 2019 году на 83% по сравнению с предыдущим годом, подсчитало издание на основе ежемесячных данных Росстата. В 2018 году 1 кг пшена стоил в рознице в среднем 40,3 рубля, по итогам 2019 года - уже 73,6 рубля.