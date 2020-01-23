Германский концерн Deutsche Bahn рассказал о сотрудничестве с Украиной

БЕРЛИН, 23 января. /ТАСС/. Германский концерн Deutsche Bahn собирается оказывать консультативные услуги компании "Укржелдорога", подписание договора о намерениях запланировано на начало февраля, в нем будут прописаны подробности. Об этом заявила в четверг в ответ на запрос корреспондента ТАСС представитель пресс-службы немецкой компании Керстин Экштайн.

"Инженерно-консалтинговая компания DB Engineering & Consulting, входящая в Deutsche Bahn и занимающаяся проектами в области инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет поддерживать и консультировать "Укржелдорогу" по предпринимательским и техническим вопросам", - сообщила она.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли также речь об "управлении" железными дорогами, Экштайн сказала: "Речь идет о консалтинге".