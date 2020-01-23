Отраслевую систему оплаты труда медиков в России могут внедрить с конца года

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Отраслевая система оплаты труда медицинских работников в РФ должна быть принята в апреле 2020 года. Ее необходимо начать внедрять уже в конце текущего года, заявила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова в Минздраве России, представляя коллективу нового главу министерства.

Соответствующий законопроект по переходу на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников Минздрав разрабатывает совместно с Минтрудом.

"Вы здесь плотно взаимодействуете с министерством труда и социальной защиты, прошу вас также плотно взаимодействовать. Отраслевая система оплаты труда в здравоохранении должна быть принята уже в апреле этого года, двигаться мы будем после ее принятия к внедрению, начиная уже с конца 2020 года", - сказала Голикова.

По е словам, Минтруд внес в правительство проект поправок в ТК о внедрении отраслевой системы оплаты труда во всей социальной сфере.