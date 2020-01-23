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Минтруд назвал сроки подготовки поправок в законы с учетом послания президента

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Минтруд подготовит поправки в законы, которые связаны с предложенными президентом демографическими мерами, в течение одной-полутора недель, сообщил в четверг новый министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

"В первую очередь, нам предстоит сформировать нормативно-правовую базу для реализации послания президента, внести соответствующие изменения в финансовое обеспечение всех этих мер. В частности, потребуются изменения в федеральный бюджет, в бюджет Пенсионного фонда.

В ближайшие неделю-полторы мы сформируем проект этих изменений", - сказал он.

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
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