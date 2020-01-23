Кабмин направит в 2022 году на субсидии на аккредитацию ветлабораторий 2 млрд рублей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Субсидирование аккредитации лабораторий по диагностике инфекционных и паразитарных болезней животных и безопасности товаров начнется в 2022 году, на эти цели будет выделено 2 млрд рублей. Об этом говорится в постановлении правительства России, размещенном на официальном сайте кабинета министров.

"Федеральным проектом "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" предусмотрено создание условий для получения аккредитаций лабораториями, входящими в систему государственной ветеринарной службы субъектов Федерации, в области диагностики инфекционных и паразитарных болезней животных и безопасности товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору). <...> Правила вступают в силу с 1 января 2022 года. В федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на эти цели предусмотрено 2 млрд рублей в 2022 году", - говорится в документе.

Как отмечается, субсидии будут предоставляться на возмещение части понесенных затрат ветеринарными лабораториями на получение ими аккредитации за период не более двух лет, предшествующих году получения субсидии. Предусматривается возмещение затрат на капитальный ремонт помещений лаборатории, модернизацию и приобретение оборудования, обучение сотрудников, проведение межлабораторных сличительных испытаний.

Эффективность использования субсидий в рамках федерального проекта будет ежегодно оцениваться Минсельхозом исходя из степени достижения значений результатов использования субсидий, установленных соглашениями, заключаемыми между министерством и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.