Новые проекты в сфере промышленности Бурятии помогут создать более 5 тыс. рабочих мест

УЛАН-УДЭ, 23 января. /ТАСС/. Новые проекты в сфере промышленного производства в Бурятии помогут создать в республике более 5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу Бурятии Алексея Цыденова.

По итогам 2018 года миграционная убыль в Бурятии составила около 5 тыс. человек. Остановить отток населения из региона призваны меры социальной поддержки для жителей Дальневосточного федерального округа, в состав которого республика входит с ноября 2018 года. Также на это нацелены меры по развитию социальной сферы и меры экономической поддержки предприятий, бизнеса. Реализация инвестпроектов и создание новых рабочих мест, как считает глава Бурятии, тоже помогут удержать в регионе людей, главным образом молодежь.

"У нас большое количество проектов запускается по добыче полезных ископаемых. В этом году запускается Эгитинский горно-обогатительный комбинат (ГОК), там требуется 600 человек, Озерное месторождение запускается - там в 2021 году нужно будет 2 тыс. человек. Запускается добыча кварца в Окинском районе, там потребность - 3 тыс. специалистов при выходе на полную мощность", - приводит слова Цыденова пресс-служба. Ранее в правительстве Бурятии сообщали, что Минобрнауки начало работу с местными профессиональными учебными заведениями по подготовке кадров для будущих производств.

Кроме того, уже сейчас, по словам главы Бурятии, Улан-Удэнскому авиационному заводу (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") требуется 500 сотрудников. "К тому же две недели назад мы подписали соглашение с "Вертолетами России" о том, что они отдают на аутсорсинг местным компаниям производство разных небольших комплектующих - трубок, втулок, уплотнителей и много чего", - сообщил Цыденов, добавив, что это также будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест.

Горно-обогатительный комбинат (ГОК) по производству флюорита (плавикового шпата), используемого в металлургической промышленности, на Эгитинском месторождении в Бурятии введут в эксплуатацию в 2020 году. Освоение Эгитинского месторождения ведется компанией "Друза", общая стоимость инвестпроекта - около 2 млрд рублей. Эта же компания реализует проект по освоению Урда-Гарганского месторождения кварца в Окинском районе. Освоение свинцово-цинкового Озерного месторождения ведется в Еравнинском районе Бурятии, на 2020 год там намечено строительство горно-обогатительного комбината. В 2024 планируется вывести предприятие на проектные показатели работы, на переработку 8 млн тонн руды в год, бюджет проекта, по предварительным данным, составит почти 70 млрд рублей.

Улан-Удэнский авиационный завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш), является одним из крупнейших предприятий в Бурятии, на котором трудятся около 6 тыс. человек. В ближайшие годы на У-УАЗ планируется производство легкого многоцелевого самолета "Байкал" для региональной авиации.