Белоусов определил задачи Минтранса по достижению показателей национальных проектов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов провел встречу с руководящим составом Минтранса РФ, он определил задачи министерства по достижению показателей национальных проектов. Об этом говорится в сообщении Минтранса.

"На ней были обозначены основные задачи Минтранса на ближайшее время и перспективу. Андрей Белоусов официально представил министра транспорта Евгения Дитриха", - говорится в сообщении.

"Он подчеркнул, что перед министерством стоят амбициозные задачи, касающиеся, прежде всего, повышения эффективности работы транспортного комплекса и достижения показателей национальных проектов. Кроме того, особого внимания требуют вопросы цифровизации и безопасности отрасли", - добавили в Минтрансе.

"Результаты, которые были достигнуты за последний год, показывают эффективность работы министерства", - сказал первый вице-премьер, слова которого приводятся в сообщении Минтранса РФ.

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. 21 января президент утвердил структуру и состав кабинета министров во главе с бывшим руководителем ФНС Михаилом Мишустиным. В кабмине теперь девять вице-премьеров и 21 министр; 15 прежних членов правительства в его состав не вошли.