"Звезда" планирует сдать первый танкер типа "Афрамакс" к сентябрю - октябрю 2020 года

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Судоверфь "Звезда" планирует в мае спустить на воду первый танкер типа "Афрамакс", срок сдачи намечен на сентябрь - октябрь. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор "Звезды" Сергей Целуйко.

"По контракту первый танкер мы должны спустить на воду в мае, сдать - в сентябре - октябре. Но мы постараемся выполнить работы с опережением. Танкеры таких размеров не делали даже в Советском Союзе, его водоизмещение - 114 тыс. тонн, длина - 258 м, ширина - 46 м", - сказал он.

Целуйко напомнил, что в России верфей, обладающих технологическими возможностями строительства крупнотоннажных судов, ранее не было. Среди заказов "Звезды", помимо "Афрамакса", также арктические суда-газовозы высокого ледового класса и атомный ледокол "Лидер", который рассчитан на проводку во льдах караванов крупнотоннажных судов.

Сейчас на "Звезде" уже запущено строительство танкеров типа "Афрамакс", которые предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания благодаря энергетическим установкам, которые могут работать на сжиженном природном газе - экологически чистом топливе. В серии "Афрамакс" 12 танкеров.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается в городе Большой Камень консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка. После ввода в эксплуатацию "Звезда" станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.