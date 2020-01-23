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Судоверфь "Звезда" планирует завершить строительство сухого дока в 2020 году

Строительство этого объекта хотят завершить с опережением графика

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Судоверфь "Звезда" планирует в 2020 году завершить строительство объекта второй очереди - сухого дока - с опережением графика. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор "Звезды" Сергей Целуйко.

"Сейчас для строительства первых заказов мы используем наши построенные объекты - блок корпусных производств, окрасочные камеры и открытый тяжелый достроечный стапель. И в то же время готовятся площадки для дальнейших заказов. Например, строительство ключевого объекта второй очереди, сухого дока, идет со значительным опережением графика - планируем ввести его в строй в этом году", - сказал он, добавив, что также начнут работу ряд цехов, достроечные и грузовые набережные.

Сухой док "Звезды" - гидротехническое сооружение размерами 485х114х14 м. Он позволит осуществлять постройку большинства типов существующих и перспективных судов практически без ограничения тоннажа и спусковой массы корпусов.

Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС по ссылке: https://tass.ru/interviews/7587075.

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