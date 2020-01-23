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Госдума отклонила законопроект об увеличении региональной доли в ставке налога на прибыль

Документ предусматривает увеличение на 1 п. п. зачисляемой в региональные бюджеты доли ставки налога

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение на 1 п. п. зачисляемой в региональные бюджеты доли ставки налога на прибыль. Документ был инициирован депутатами от КПРФ Михаилом Щаповым и Владимиром Поздняковым.

Ставка налога на прибыль составляет 20%. До 2017 года 18% от нее оставалось в региональных бюджетах, а 2% перечислялось в федеральный бюджет. С 2017 года пропорция была изменена: в региональных бюджетах теперь остается только 17%, а в федеральный бюджет перечисляется 3%. В 2018 году изменение налоговых пропорций было продлено до 2024 года.

"Изначально предполагалось перераспределение порядка 117 млрд рублей, при этом дополнительный прирост налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет, предполагалось оставлять в регионах. По факту в 2017 г. и 2018 г. за счет дополнительного 1% в федеральный бюджет были централизованы налоговые доходы в большей сумме, чем предполагалось", - отмечается в пояснительной записке. По итогам 2018 года из-за этой меры промышленно развитые регионы потеряли почти 200 млрд рублей, указывают авторы документа.

Законопроект предусматривает возвращение с 1 января 2021 года 1 п. п. ставки налога на прибыль регионам, чтобы их доля в общей ставке налога вновь составила 18%. "Доля региональных бюджетов в налоговых доходах не должна быть ниже 60%. В качестве первого шага в этом направлении предлагаю вернуть с 2021 года один процент ставки налога на прибыль. Эта мера позволит стимулировать развитие региональных экономик", - отметил Михаил Щапов.

Правительство РФ выступило против законопроекта. Согласно заключению кабмина, внесение предлагаемых документом изменений "представляется нецелесообразным, учитывая непродолжительный период применения данной нормы в новой редакции". В заключении комитета Госдумы по бюджету и налогам отмечается, что в случае принятия законопроекта основными получателями дополнительных доходов станут субъекты РФ, не являющиеся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, в то же время из-за снижения объемов этих дотаций у дотационных регионов возникнут выпадающие доходы, что значительно увеличит разрыв в бюджетной обеспеченности субъектов РФ.

Теги
РоссияПоздняков, Владимир ГеоргиевичЩапов, Михаил Викторович
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