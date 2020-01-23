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ВЭБ профинансировал поставку более 430 автобусов в Тверскую область

Объем выделенных средств составил 3,03 млрд рублей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. ВЭБ.РФ профинансировал поставку 438 автобусов, произведенных группой "ГАЗ", в Тверскую область. Об этом ТАСС сообщил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Первый проект комплексного развития городского транспорта реализуется в Тверской области, ВЭБ финансирует поставку 438 автобусов производства группы "ГАЗ", - сказал он.

Как уточняется в сообщении ВЭБ.РФ, объем финансирования составил 3,03 млрд рублей. Договоры лизинга подписаны между группой "ВЭБ.РФ" и ООО "Верхневолжское автотранспортное предприятие". Последнее будет обеспечивать перевозку пассажиров в Твери и Калининском районе, используя автобусы большого, среднего и малого класса производства Ликинского автобусного завода и Горьковского автомобильного завода (входят в группу "ГАЗ").

Всего будет поставлено десять больших автобусов вместимость 105 пассажиров, 314 средних автобусов (вместимость 73 пассажира) и 14 "ГАЗель NEXT" (вместимость - 20 пассажиров).

"В рамках реализации новой модели (пассажирских перевозок в Тверской области - прим. ТАСС) предусматривается обновление автобусного парка, прозрачная тарифная политика, контроль за исполнением графика работы перевозчиков, обеспечение льготного проезда на всех маршрутах, повышение экономической эффективности предприятий городского и межмуниципального транспорта", - отмечается в сообщении ВЭБ.РФ.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, вся полученная техника выйдет на маршруты в течение февраля, первые 115 автобусов начнут курсировать с 3 февраля в Твери и Калининском районе.

Все новые автобусы соответствуют экологическому стандарту "Евро-5". Автобусы оснащены современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля. Все автобусы оформлены в едином стиле. Оплатить проезд можно будет наличными, бесконтактной банковской картой, а также транспортной картой "Волга".

Теги
Шувалов, Игорь ИвановичРоссияТверская область
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