Волож подтвердил, что продаст небольшую часть своих акций "Яндекса"

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Основатель и директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож подтвердил, что совместно с семейным трастом (создан в рамках процесса по внесению изменений в структуру корпоративного управления компанией) продаст небольшую часть своих акций в компании. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее стало известно, что Волож совместно с семейным трастом подал специальное уведомление в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC) о возможности продажи части своих акций в течение года. В пресс-службе пояснили ТАСС, что в уведомлении указано максимально возможное количество акций к продаже. Тем не менее, план может быть реализован и не полностью.

"Конечно, это публичная (информация). Только не [весь] свой пакет, а очень маленькую долю", - сказал он, отвечая на вопрос о продаже акций.

При этом он отметил, что продажа акций необходима ему для диверсификации активов. "У меня 95% активов в акциях одной компании. Если бы у вас так было, вы бы как-то диверсифицировали?", - добавил Волож.

Согласно уведомлению, Волож непосредственно владеет 456 596 акциями класса А, которые были выпущены при расчете акционерного вознаграждения, а также опционами на покупку приблизительно 150 тыс. акций класса А, которые подлежат передаче в собственность до 1 января 2021 года. Кроме того, "ЛАСТАР Траст", учрежденный Воложем в январе 2020 года, владеет примерно 32,2 млн акций класса В. Совокупные активы Воложа и семейного траста вместе составляют приблизительно 9,9% от уставного капитала компании и приблизительно 48,6% от права голоса в уставном капитале компании.