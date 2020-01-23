Лондонский суд обязал экс-владельцев "Траста" выплатить банку $900 млн

ТАСС, 23 января. Банк "Траст", на базе которого был создан Банк непрофильных активов (БНА), выиграл суд по иску к бывшим собственникам кредитной организации. Так, Высокий суд Лондона обязал экс-владельцев выплатить банку компенсацию в размере $900 млн, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Высокий суд Лондона удовлетворил иск банка "Траст" к бывшим собственникам. Суд признал, что Илья Юров, Сергей Беляев, Николай Фетисов несут ответственность за крах банка в декабре 2014 года и должны выплатить компенсацию в размере $900 млн. Решение было вынесено 23 января 2020 года", - указано в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, в ходе судебного разбирательства было установлено, что на протяжении многих лет Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов занимались мошенническими операциями. В частности, предоставляли из средств банка кредиты подконтрольным офшорным компаниями. Когда банк оказался в предбанкротном состоянии, его владельцы не уведомили об этом регулятора, а реализовали схему по привлечению депозитов с помощью дорогостоящей рекламной кампании с участием Брюса Уиллиса.

Председатель правления БНА Александр Соколов, чьи слова приводятся в пресс-релизе, сообщил, что "удовлетворен решением суда, который длился почти четыре года". По словам Соколова, банк намерен принять незамедлительные меры по взысканию принадлежащих ему активов, включая дорогостоящую недвижимость и миллионы долларов на счетах в швейцарских банках.

После того как в декабре 2014 года ЦБ РФ принял решение о проведении санации банка "Траст", Юров, Беляев и Фетисов вместе с семьями покинули Россию. В феврале 2016 года банк "Траст" обратился в Высокий суд Лондона с иском о возмещении нанесенного ущерба. Банк непрофильных активов начал работать в июле 2018 года на базе банка "Траст", объединив активы санируемых "ФК Открытие", Бинбанка, Рост-банка, Промсвязьбанка и самого "Траста".