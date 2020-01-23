{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лондонский суд обязал экс-владельцев "Траста" выплатить банку $900 млн

В ходе судебного разбирательства было установлено, что на протяжении многих лет бывшие владельцы банка занимались мошенническими операциями

ТАСС, 23 января. Банк "Траст", на базе которого был создан Банк непрофильных активов (БНА), выиграл суд по иску к бывшим собственникам кредитной организации. Так, Высокий суд Лондона обязал экс-владельцев выплатить банку компенсацию в размере $900 млн, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Высокий суд Лондона удовлетворил иск банка "Траст" к бывшим собственникам. Суд признал, что Илья Юров, Сергей Беляев, Николай Фетисов несут ответственность за крах банка в декабре 2014 года и должны выплатить компенсацию в размере $900 млн. Решение было вынесено 23 января 2020 года", - указано в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, в ходе судебного разбирательства было установлено, что на протяжении многих лет Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов занимались мошенническими операциями. В частности, предоставляли из средств банка кредиты подконтрольным офшорным компаниями. Когда банк оказался в предбанкротном состоянии, его владельцы не уведомили об этом регулятора, а реализовали схему по привлечению депозитов с помощью дорогостоящей рекламной кампании с участием Брюса Уиллиса.

Председатель правления БНА Александр Соколов, чьи слова приводятся в пресс-релизе, сообщил, что "удовлетворен решением суда, который длился почти четыре года". По словам Соколова, банк намерен принять незамедлительные меры по взысканию принадлежащих ему активов, включая дорогостоящую недвижимость и миллионы долларов на счетах в швейцарских банках.

После того как в декабре 2014 года ЦБ РФ принял решение о проведении санации банка "Траст", Юров, Беляев и Фетисов вместе с семьями покинули Россию. В феврале 2016 года банк "Траст" обратился в Высокий суд Лондона с иском о возмещении нанесенного ущерба. Банк непрофильных активов начал работать в июле 2018 года на базе банка "Траст", объединив активы санируемых "ФК Открытие", Бинбанка, Рост-банка, Промсвязьбанка и самого "Траста".

Теги
ВеликобританияРоссия
Реклама на ТАСС
Минпромторг предложил снизить госпошлину за лицензию на продажу алкоголя
Речь идет о снижении с 65 тыс. до 20 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС