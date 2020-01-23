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Reuters: британские власти предлагают ограничить роль Huawei в создании сети 5G

Эта корпорация ранее оказалась в центре скандала, связанного с техническим шпионажем и сбором секретных данных с помощью своего оборудования

ТАСС, 23 января. Британские власти официально рекомендовали предоставить китайской корпорации Huawei ограниченное участие в процессе запуска пятого поколения мобильной связи (5G) на территории Соединенного Королевства. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, решение было принято на совещании представителей ведущих правительственных ведомств и служб безопасности в преддверии заседания британского Совета национальной безопасности, который на следующей неделе определит, какое именно оборудование Huawei будет задействовано в создании 5G.

Британское правительство планировало заключить с Huawei контракт на поставку оборудования для сетей пятого поколения 5G, однако компания оказалась в центре скандала, связанного с техническим шпионажем и сбором секретных данных с помощью своего оборудования, и власти Соединенного Королевства решили взять паузу в этом вопросе. Газета The Daily Telegraph в апреле прошлого года информировала о том, что занимавшая тогда пост премьера Великобритании Тереза Мэй одобрила участие Huawei в создании 5G, несмотря на предупреждение США о возможной угрозе для национальной безопасности.

По информации издания, Совет национальной безопасности, который заседал под руководством премьера, согласился предоставить Huawei ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе, в том числе к антенной системе и другой "непрофильной инфраструктуре".

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.

Теги
ВеликобританияМэй, Тереза
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