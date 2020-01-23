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НПФ "Будущее" снизил долю в "Сафмар финансовые инвестиции" до 4,86%

Сумма сделки не уточняется

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. АО "Негосударственный пенсионный фонд "Будущее" снизил долю в ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (СФИ) до 4,86% с 7,65%, говорится в сообщении компании. Сумма сделки не уточняется.

"Снижение доли владения акциями СФИ прошло в рамках реализации инвестиционной стратегии фонда. Сделка была осуществлена на бирже", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

АО "НПФ "Будущее" - негосударственный пенсионный фонд, который входит в систему гарантирования прав застрахованных лиц и осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению.

АО НПФ "Сафмар" предоставляет услуги по обязательному пенсионному страхованию.

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