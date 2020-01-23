В Чечне появилась первая площадка по выращиванию телят молочных пород

ГРОЗНЫЙ, 23 января. /ТАСС/. Первую специализированную площадку по выращиванию телят молочных пород на 780 мест создали в Чечне при государственной поддержке. Об этом ТАСС в четверг сообщили в республиканском министерстве сельского хозяйства.

"Основной целью реализации проекта по строительству площадки по выращиванию молодняка молочных пород на 780 мест в республике стала необходимость обеспечения молочных ферм региона высокопродуктивным молодняком молочного направления. Объем инвестиций при строительстве данной площадки составил 114,9 млн рублей. Данный инвестиционный проект получил в конце 2019 года государственную поддержку в сумме 24,6 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 23,4 млн рублей и республиканского бюджета - 1,2 млн рублей", - рассказали в ведомстве.

Проект реализован на площади в 50 га в поселке Ойсхара, в непосредственной близости к молочным комплексам и кормовому центру.

"Выращивание приспособленного к промышленным условиям поголовья молодняка для восполнения основного стада является первоочередной задачей, от успешного решения которой зависит дальнейшее развитие молочного скотоводства и увеличение валового производства молока в республике. Кроме того, площадка позволила создать 15 рабочих мест", - добавили в ведомстве.

В 2019 году в Чеченской Республике также реализовано три инвестпроекта по строительству молочных комплексов. При реализации данных инвестпроектов было создано 60 рабочих мест. Суммарная производительность реализованных проектов при выходе не проектную мощность составит 8615 т молока в год. Общий объем инвестиций в отрасль составил 805 млн рублей.