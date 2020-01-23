Памфилова не исключила проведения голосования по изменениям в Конституции в будний день

МОСКВА, 23 явная. /ТАСС/. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что не видит ничего плохого в предложении провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ в будний день.

"Я ничего страшного не вижу, если бы, скажем, это был не выходной, а та же среда, например, или какой-то (другой) день. Это уже вам решать, тут надо взвесить все за и против. Но в принципе идея неплохая", - сказала Памфилова в четверг на заседании рабочей группы по изменениям в Конституции РФ.

С таким предложением на заседании выступил зампред фракции ЛДПР в Госдуме, член рабочей группы Ярослав Нилов. Говоря о том, как заинтересовать граждан прийти на общероссийское голосование, он рассказал, что ЛДПР ранее предлагала перенести единый день голосования на весну и проводить выборы не в выходной день, а в среду. "Это было бы удобно с точки зрения того, что мы у граждан не забираем выходной день", - сказал Нилов.

В свою очередь глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, член рабочей группы Алексей Пушков предложил подумать о том, чтобы провести голосование не в один день, если это будет в будни. "И это, конечно, будет сильно революционное предложение, но, может быть, дать дополнительный выходной день среди недели для этого голосования? Такой вопрос поднят быть может", - сказал сенатор.

Глава ЦИК выступила против того, чтобы голосование проводилось в несколько дней. "По-моему, это интересно, если вы решите, что среди недели может быть такой день, и это будет воплощено в законе. Если говорить о нашей позиции, то мы в принципе это очень хорошо расцениваем. Но думаем, что достаточно ограничиться одним днем", - сказала Памфилова.

О голосовании за рубежом

Памфилова также отметила, что ЦИК готова использовать все имеющиеся в ее распоряжении формы волеизъявления при проведении общероссийского голосования по поправке к Конституции, включая голосование за рубежом и в отдаленных местах.

"Мы задействуем все формы, которые применяются", - сказала она на заседании рабочей группы по подготовке изменений в основном законе страны. "Голосование за рубежом - естественно, там наши граждане, мы к этому готовы по этой схеме. Голосование в труднодоступных местах", - добавила глава ЦИК.

Председатель Центризбиркома добавила, что комиссия выступает против использования технологии электронного голосования при процедуре общероссийского голосования по законопроекту о поправке в Конституцию РФ.

"По электронному голосованию спорный вопрос... ЦИК и ее позиция: мы в данном случае на этом общероссийском голосовании против (электронного голосования)", - сказала Памфилова.

По словам главы комиссии, в данном случае ЦИК считает "наиболее предпочтительным применить досрочное голосование". "Человек, если узнал, что ему надо будет уехать в течение этих трех дней до выборов, может прийти к себе на свой участок, там проголосовать. И для этого не надо никаких дополнительных процедур. Как вариант, это может быть", - отметила Памфилова.

Общественные наблюдатели

Общероссийское голосование по президентскому законопроекту о поправке к Конституции РФ нужно провести по традиционным процедурам с привлечением общественных наблюдателей, заявила председатель Центризбиркома.

"Мы считаем, что надо действительно взять какие-то традиционные процедуры, к которым привыкли наши граждане на разного рода выборах, которые хорошо знает и почти миллионная армия наших комиссий избирательных, чтобы не создавать излишних трудностей", - сказала Памфилова.

По ее словам, процедура голосования должна содержать в себе "очень большую часть от того, как проводятся референдумы, и очень солидную часть того, как проводятся выборы президента".

"Нужно максимально упростить (голосование), убрать все то, что нам не требуется. Поскольку мы с вами не ограничены рамками действующего законодательства, то можно как раз и сформулировать на основе традиционных процедур тот механизм, который понятен, прост, создает максимальную доступность для наших граждан, которые изъявят желание проголосовать. Максимально прозрачно чтобы было, чтобы не было сомнений в том, что прошедшее голосование и его итоги отражают абсолютно достоверную картину", - отметила глава ЦИК, добавив, что голосование должно обеспечивать право на тайное голосование, свободу волеизъявления, доступность и равенство прав.

"Должно быть общественное наблюдение. Но в чем отличие от выборов? Если есть наблюдатели, они должны отражать гражданское общество. Почему не партийное? Потому что здесь не затрагиваются прямые интересы партий. Было бы замечательно, если бы тем, что касается общественного наблюдения, занималась Общественная палата", - уточнила Памфилова.