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"Умная" колонка от Mail.ru Group будет называться "Капсула"

Дата выпуска колонки пока не называется
Описание
© Пресс-служба Mail.Ru Group

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. "Умная" колонка от Mail.ru Group с голосовым помощником "Маруся" поступит в продажу под названием "Капсула". Об этом свидетельствуют материалы компании в преддверии старта продаж.

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Согласно описанию колонки, "Капсула" - это "акустическая система, искусственный интеллект и помощник в делах в одном устройстве". Продаваться колонка будет в двух цветах: светло-сером и черном. Будет доступен предзаказ.

Подлинность изображений "Капсулы", ее названия и описания ТАСС подтвердили в пресс-службе Mail.ru Group, не комментируя дату выпуска и другие подробности об устройстве.

В марте 2019 года "умная" колонка со встроенным голосовым помощником "Маруся" была продемонстрирована бывшему премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву во время его встречи с руководством Mail.ru Group. В декабре компания запустила новогодний ролик, в котором впервые продемонстрировала колонку, однако название устройства и дата старта продаж не были раскрыты.

В 2018 году на российский рынок "умных" колонок вышел "Яндекс" с "Яндекс.Станцией", новое устройство Mail.ru Group планируется выпустить в продажу в первом квартале 2020 года. Помимо этих компаний, разработки собственных "умных" колонок в России ведут Сбербанк и МТС.

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