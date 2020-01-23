{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минобрнауки стало учредителем Института развития интернета

Институт создан в 2015 году по инициативе администрации президента РФ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ будет выполнять функции учредителя автономной некоммерческой организации (АНО) "Институт развития интернета". Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Согласиться с предложением Минобрнауки РФ о вхождении РФ в состав учредителей АНО "Институт развития интернета". Определить, что функции и полномочия учредителя организации <...> от имени РФ осуществляет Минобрнауки", - говорится в документе.

Институт развития интернета создан в 2015 году по инициативе администрации президента РФ как площадка, объединяющая представителей индустрии, общества и государства для выстраивания диалога, консолидации повестки и выработки общих решений.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Промпроизводство в России по итогам 2019 года выросло на 2,4%
При этом в декабре оно увеличилось на 2,1% к аналогичному месяцу годом ранее
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС