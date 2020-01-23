Минобрнауки стало учредителем Института развития интернета

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ будет выполнять функции учредителя автономной некоммерческой организации (АНО) "Институт развития интернета". Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Согласиться с предложением Минобрнауки РФ о вхождении РФ в состав учредителей АНО "Институт развития интернета". Определить, что функции и полномочия учредителя организации <...> от имени РФ осуществляет Минобрнауки", - говорится в документе.

Институт развития интернета создан в 2015 году по инициативе администрации президента РФ как площадка, объединяющая представителей индустрии, общества и государства для выстраивания диалога, консолидации повестки и выработки общих решений.