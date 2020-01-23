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Toyota отзывает в России более 82 тыс. кроссоверов Lexus и Toyota

Причиной являются возможные проблемы с форсунками омывателя лобового стекла

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Официальный представитель Toyota в России - "Тойота Мотор" - отзывает 82 641 авто моделей Highlander, Land Cruiser Prado, RAV 4 (Toyota) и RX 200T, RX350, RX 450H (Lexus) из-за возможных проблем с форсунками омывателя лобового стекла. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Под программу отзыва попадают автомобили, реализованные с декабря 2015 года по настоящее время.

"Причиной отзыва транспортных средств являются особенности уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки. Существует вероятность образования зазора между уплотнителем и корпусом форсунки, что со временем может привести к появлению трещины в нагревателе. При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае - к возгоранию", - отметили в Росстандарте.

На автомобилях, подпадающих под отзыв, будет произведена замена форсунок омывателя лобового стекла на более модернизированные. Работы будут проводиться бесплатно для владельцев авто.

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