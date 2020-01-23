Промпроизводство в России по итогам 2019 года выросло на 2,4%

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Промышленное производство в России по итогам 2019 года выросло по сравнению с 2018 годом на 2,4%, говорится в материалах Росстата.

Таким образом, темп роста промпроизводства в РФ оказался выше прогнозного значения Минэкономразвития в 2,3%.

При этом в декабре промпроизводство увеличилось на 2,1% к аналогичному месяцу годом ранее, а по сравнению с ноябрем 2019 года рост составил 8,9%.

В сфере добычи полезных ископаемых в 2019 году наблюдался рост на 3,1%, обрабатывающие производства показали увеличение на 2,3%, а сектор обеспечения электроэнергией, газом и паром - на 0,4%. В то же время в сфере водоснабжения Росстат зафиксировал снижение показателя на 0,3% к 2018 году.

В декабре 2019 года добыча полезных ископаемых увеличилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, обрабатывающие производства продемонстрировали рост показателя на 3,4% к декабрю 2018 года, а в сфере снабжения электроэнергией наблюдалось снижение на 5%. В области водоснабжения в декабре отмечалось сокращения показателя на 0,8% в годовом исчислении, следует из материалов Росстата.

Динамика показателей по отраслям

Прирост добычи природного газа и газового конденсата в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года составил 5,5%, в том числе производство сжиженного и регазифицированного природного газа выросло на 18,5%.

Вместе с тем было зафиксировано снижение добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа в декабре 2019 года на 1% к аналогичному месяцу годом ранее.

Росстат также сообщил о сокращении добычи угля на 2,3% по сравнению с декабрем 2018 года, по сравнению с ноябрем 2019 года - на 4,4%. "Добывающие компании комментируют ситуацию падением цен на уголь на мировом рынке (особенно в "западном" направлении) и недостаточным развитием соответствующей "восточной" транспортной инфраструктуры при достаточно высоких ценах и спросе на уголь на этом направлении", - говорится в материалах статистического ведомства.

Рост по сравнению с декабрем 2018 года демонстрирует добыча металлических руд (+3,4%). На увеличение показателя наибольшее влияние оказала добыча руд цветных металлов, которая выросла в этом месяце на 5,1%. По сравнению с ноябрем 2019 года в этой отрасли наблюдалось снижение на 3,3% преимущественно из-за снижения добычи руды цветных металлов (-6,7%).

Росстат сообщил, что данные об индексе промышленного производства за январь-декабрь 2019 года сформированы на основе 2010 базисного года. С отчета за январь 2020 года в качестве базисного года при расчете индексов производства будет применяться 2018 год.