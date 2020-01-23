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Провинция Хайнань в 2019 году экспортировала нефтепродукты и газ на $2,5 млрд

При этом объем поставок на внешние рынки нефтепродуктов вырос за указанный период на 37,7%

ХАЙКОУ /Китай/, 23 января. /ТАСС/. Объем экспорта нефтепродуктов и природного газа южной китайской провинции Хайнань в 2019 году составил 17,5 млрд юаней (около $2,5 млрд). Такие данные таможни публикует газета "Хайнань жибао".

При этом объем поставок на внешние рынки нефтепродуктов вырос за указанный период на 37,7%, до 16,8 млрд юаней ($2,4 млрд), что составило порядка 49,1% от общего размера экспорта провинции. Объем экспорта природного газа за 2019 год на Хайнане увеличился на 29,9%, до 730 млн юаней (около $107 млн).

Нефтепереработка и газовая сферы входят в число ключевых отраслей экономики этой островной провинции, они играют важную роль в структуре экспорта. В декабре 2019 года глава таможенного управления города Хайкоу Чэнь Чжэнь сообщил, что Хайнань планирует наращивать поставки беспошленных нефтепродуктов в международные порты, что связано с рыночным спросом и отвечает интересам развития провинции. Для реализации этих планов была выбрана компания "Синопек Хайнань петролеум", которая в экспериментальном режиме уже занимается беспошлинными поставками нефтепродуктов.

Согласно оценке экспертов, благодаря только этим поставкам "Синопек" в ближайшем будущем сможет увеличить товарооборот Хайнаня на 5 млрд юаней (около $820 млн) в год. В 2019 году объем внешней торговли провинции составил $13,3 млрд.

Теги
КитайХайнань
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