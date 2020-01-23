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Международные резервы России за неделю выросли до $558,9 млрд

Рост составил $1,4 млрд
Здание ЦБ РФ Павел Смертин/ТАСС
Описание
Здание ЦБ РФ
© Павел Смертин/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 17 января 2020 года составили $558,9 млрд, что на $1,4 млрд (0,3%) выше уровня на последнюю отчетную дату, сообщил Банк России.

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На 10 января 2019 года международные резервы РФ составляли $557,5 млрд.

По данным регулятора, увеличение резервов произошло преимущественно в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и положительной переоценки.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

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