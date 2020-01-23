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"Победа" может повысить стоимость авиабилетов на внутренних рейсах

Это связано с ростом цен на авиакеросин, отметили в компании
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© Алексей Копаев/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" может повысить стоимость авиабилетов на региональные рейсы летнего расписания (обычно вводится в конце марта) из-за роста цен на авиакеросин. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель авиакомпании "Победа".

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"Стоимость билетов "Победы" на рейсы региональной программы полетов может повыситься в связи с ростом цен на авиакеросин в российских аэропортах", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он не уточнил, на сколько могут повыситься цены.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что лоукостер в январе резко увеличил закупки топлива в иностранных аэропортах (с 3% ранее до 11% в январе), сократив закупки в России.

Источник ТАСС в одной из российских авиакомпаний сообщил, что с начала года вопреки укреплению рубля цены на топливо в российских аэропортах повысились, при этом за рубежом цены остались на уровне прошлого года. Он уточнил, что в январе авиакомпании платят за авиакеросин в Сочи (главный курортный город региональной программы полетов "Победы") 53,8 тыс. рублей за тонну, в Красноярске - по 51 тыс. рублей за тонну, в Иркутске - по 50,9 тыс. рублей за тонну, Улан-Удэ - 55 тыс. рублей. "При этом стоимость авиатоплива в различных аэропортах России может различаться на 30%", - отметил источник агентства.

Источник ТАСС, близкий к "Победе", сказал, что в аэропорту Дубая керосин стоит примерно 39,9 тыс. рублей за тонну, Рима - 41,5 тыс. рублей, Кельна - 41,7 тыс. рублей, Берлина - 42,4 тыс. рублей. "Компания уже достигла максимально возможного объема закупаемого за рубежом топлива, где цены ниже, чем в российских регионах, поэтому теперь компания будет вынуждена повышать цены авиабилетов", - добавил он.

"Даже с учетом последующего возврата акциза в размере 3 тыс. рублей за тонну, стоимость топлива в России выше зарубежных цен в среднем на 5 тыс. рублей с тонны, что составляет не менее 10%. Это весьма ощутимо для российских авиакомпаний, потому что авиакеросин - самая большая статья расходов авиакомпаний и составляет около 30%", - отметил источник ТАСС, близкий к группе "Аэрофлот".

Всего "Победа" летает по 64 внутренним маршрутам и 25 международным.

Жалобы "Аэрофлота" на рост стоимость авиакеросина

В августе 2019 года "Аэрофлот" (материнская компания "Победы") обратила внимание ФАС на серьезное увеличение стоимости обслуживания в региональных аэропортах, а также на резкий рост стоимости заправки самолетов. В письме генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева руководителю ФАС Игорю Артемьеву отмечалось, что повышение цен на аэропортовое и наземное обслуживание в ряде аэропортов РФ в июне 2019 года по сравнению с июнем 2018 года произошло в значительной степени выше уровня инфляции.

По подсчетам "Аэрофлота", больше всего в июне 2019 года выросла стоимость заправки самолетов в городах Дальнего Востока, "что еще можно объяснить удаленностью региона". "Однако стоимость одной тонны авиакеросина в "крыло" в Саратове в июне 2019 года оказалась на 5% выше, чем в Петропавловске-Камчатском". Также стоимость тонны авиакеросина в Анапе за тот же период оказалась на 1,1% выше, чем в Симферополе.

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