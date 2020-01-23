{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Объем выплат по ОСАГО за 2019 год вырос на 5,6%

Он составил 150,14 млрд рублей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Общая сумма страховых выплат по ОСАГО увеличилась в 2019 году на 5,6%, до 150,14 млрд рублей; сумма начисленных премий за этот же период сократилась на 3,4%, до 220,26 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).

"Общая сумма начисленных премий уменьшилась на 7,7 млрд рублей, а общая сумма выплат выросла на 8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Средняя премия по ОСАГО для автомобилей физлиц за год снизилась по сравнению с 2018 годом на 3,35%, до 5 372 рублей.

Количество заключенных договоров ОСАГО выросло на 1,6%, до 40,61 млн штук. Количество заявленных убытков возросло на 3,5%, до 2,27 млн штук, а урегулированных - на 3,2%, до 2,19 млн штук.

При этом по итогам 2019 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с 2018 годом на 4,9% - с 5,701 тыс. до 5,423 тыс. рублей. Средняя выплата, напротив, выросла на 2,3% - с 67,01 тыс. до 68,6 тыс. рублей

"Мы также видим, что финансовая ситуация на рынке ОСАГО становится все более напряженной. Если страховщикам не дать возможность устанавливать тариф более индивидуально, то они будут вынуждены вернуться к "уравниловке". Чтобы сохранить тренд на снижение стоимости полиса для большинства автовладельцев, реформу по индивидуализации тарифов необходимо как можно быстрее продолжить", - сказал президент РСА Игорь Юргенс.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Победа" может повысить стоимость авиабилетов на внутренних рейсах
Это связано с ростом цен на авиакеросин, отметили в компании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС