Объем выплат по ОСАГО за 2019 год вырос на 5,6%

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Общая сумма страховых выплат по ОСАГО увеличилась в 2019 году на 5,6%, до 150,14 млрд рублей; сумма начисленных премий за этот же период сократилась на 3,4%, до 220,26 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).

"Общая сумма начисленных премий уменьшилась на 7,7 млрд рублей, а общая сумма выплат выросла на 8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Средняя премия по ОСАГО для автомобилей физлиц за год снизилась по сравнению с 2018 годом на 3,35%, до 5 372 рублей.

Количество заключенных договоров ОСАГО выросло на 1,6%, до 40,61 млн штук. Количество заявленных убытков возросло на 3,5%, до 2,27 млн штук, а урегулированных - на 3,2%, до 2,19 млн штук.

При этом по итогам 2019 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с 2018 годом на 4,9% - с 5,701 тыс. до 5,423 тыс. рублей. Средняя выплата, напротив, выросла на 2,3% - с 67,01 тыс. до 68,6 тыс. рублей

"Мы также видим, что финансовая ситуация на рынке ОСАГО становится все более напряженной. Если страховщикам не дать возможность устанавливать тариф более индивидуально, то они будут вынуждены вернуться к "уравниловке". Чтобы сохранить тренд на снижение стоимости полиса для большинства автовладельцев, реформу по индивидуализации тарифов необходимо как можно быстрее продолжить", - сказал президент РСА Игорь Юргенс.