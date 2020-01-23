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Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip поборется в цене с Motorola и Huawei

Модель будет представлена 11 февраля. Ее стоимость составит $1,5 тыс.

СЕУЛ, 23 января. /ТАСС/. Новая модель смартфона компании Samsung Galaxy Z Flip со складным экраном будет представлена 11 февраля в Сан-Франциско. Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на собственный источник, цена телефона станет более доступной по сравнению с его предыдущей моделью, что позволит ему побороться с новинками от Motorola и Huawei.

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"Похоже, что в компании все еще обсуждают стоимость нового продукта, однако новый складной телефон, скорее всего, будет доступен для покупки по цене в районе $1,5 тыс. в Южной Корее", - заявил источник.

Агентство отмечает, что розничная стоимость предыдущей модели устройства со складным экраном Samsung Galaxy Fold, которая появилась в сентябре, составляла порядка 2,4 млн вон ($1,98 тыс.).

Официально Samsung пока не раскрывала характеристик нового телефона. По предположениям ряда СМИ, диагональ экрана Galaxy Z Flip может составить 6,7 дюйма, что позволит использовать его в качестве планшета, из "железа" его оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 855, камерами по 12 и 10 мегапикселей, а также аккумулятором емкостью 3,300 мАч.

Как указывает Yonhap, изменение ценовой политики может дать Samsung небольшое преимущество по сравнению с конкурентами, которые параллельно разрабатывают девайсы с похожей технологией складного экрана. В числе таковых компания Lenovo, которой принадлежит производитель мобильных телефонов Motorola, и китайский гигант Huawei.

Но основным соперником Samsung является именно Motorola. Motorola сейчас работает над возрождением популярного в начале 2000-х годов телефона-раскладушки Razr. Заявленная стоимость обновленного устройства составляет $1,5 тыс. В дополнение ко всем функциям смартфона он получит и вертикально складываемый экран диагональю 6,2 дюйма. Компания планирует начать принимать предзаказы уже в конце этой недели.

Цена готовящегося к выпуску смартфона Huawei Mate Xs пока не раскрывается, однако известно, что у телефона появится более совершенный механизм сгиба экрана и новый дизайн. Подробные характеристики модели будут представлены публике в ходе презентации продукта в феврале в Барселоне. Предыдущая версия этого смартфона Mate X обладает оперативной памятью 8 Гб, поддерживает формат связи 5G и на момент продаж в Китае стоила $2,46 тыс.

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