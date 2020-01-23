Вертолет Ка-62 может быть сертифицирован в 2020 году

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сертификация многоцелевого вертолет Ка-62 может быть завершена в 2020 году, говорится в сообщении "Вертолетов России" (входит в Ростех).

"Новейший многоцелевой вертолет Ка-62 приступил к началу сертификационных испытаний на базе Национального центра вертолетостроения холдинга "Вертолеты России". Завершить их планируется в 2020 году, после чего станет возможной поставка Ка-62 заказчикам", - говорится в сообщении холдинга.

Ранее прошли предварительные испытания, в которых принимали участие три вертолета этой модели.

"Завершить сертификационные испытания и получить сертификат типа на Ка-62 в грузопассажирском варианте планируется в этом году", - уточняется в сообщении.

Ка-62 - гражданский многоцелевой вертолет. Он может перевозить до 15 пассажиров, дальность полетов - 720 км. Вертолет предназначен для перевозки пассажиров, экстренной медицинской помощи, транспортировки грузов, патрулирования и экологического мониторинга, а также может использоваться во время поисково-спасательных и эвакуационных работ в горных районах.