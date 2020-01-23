Источник: Россия сократит поставки нефти в Белоруссию в январе

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию из-за поставок в республику сырья из третьих стран, в частности, из Норвегии. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с графиком поставок.

"В связи с началом поставок в Белоруссию нефти из третьих стран, в частности, из Норвегии, российские поставки нефти были скорректированы по времени", - сказал он.

По словам собеседника агентства, график на первый квартал 2020 года предполагал поставку 750 тыс. тонн нефти, в том числе 100 тыс. тонн по железной дороге. Этот объем планировалось поставить в январе. Скорректированный график предполагает поставку в январе около 500 тыс. тонн российской нефти.

В начале января Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию, так как стороны не смогли договориться о стоимости сырья. В Минске заявляли, что экономические условия усложняются из-за проведения в России налогового маневра. Он предполагает постепенное снижение экспортных пошлин на нефть при одновременном увеличении НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) до 2024 года. Это сделано для повышения доходов бюджета от нефти, так как налогом будет облагаться вся добываемая в России нефть. Для Минска это означает увеличение цены российской нефти и потерю доходов от ее реэкспорта. Белорусская сторона требует снизить стоимость поставок нефти, убрав из цены экспортную премию.

Кроме того, Минск заявлял о намерении найти альтернативные источники поставок нефти. Так, республика уже купила первую партию нефти в Норвегии.