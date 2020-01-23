В Адыгее открылся комплекс по производству и переработке козьего молока

АДЫГЕЯ/ поселок Трехречный/, 23 января. /ТАСС/. Молочно-товарный комплекс по производству и переработке козьего молока, реализуемый в республике "Агрохолдинга Мирный" и его дочерней компанией "Мирный-Адыгея", открылся в четверг в поселке Трехречный Майкопского района.

"Реализация в Адыгее "Агрохолдинга Мирный" и его дочерней компанией "Мирный-Адыгея" масштабного проекта по производству и переработке козьего молока для республики - очень важный шаг, который придаст новый импульс развитию молочного животноводства в республике. Это одно из ключевых направлений в развитии агропромышленного комплекса региона. Мы поставили задачу в несколько раз увеличить объемы производства молока, что, в том числе, позволит наращивать производство и экспортный потенциал стратегически важного для региона продукта - адыгейского сыра", - сказал на церемонии открытия комплекса глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Сейчас построена первая молочная ферма, рассчитанная на 2 тыс. коз, завершается строительство мини-завода по переработке молока, на котором монтируется итальянское и венгерское оборудование, установлен доильно-молочный блок производства Швеции. В ноябре 2019 года предприятие завезло из Нидерландов более одной тысячи голов племенных коз зааненской породы, в апреле планируется завоз второй партии поголовья на 550 голов, в конце июня - начале июля на комплексе ждут новое потомство от завезенных коз. Как рассказал ТАСС исполнительный директор агрохолдинга Юрий Сербин, затем начнется дойка и переработка молока. По его словам, продукция комплекса гипоаллергенна.

"Уже до конца февраля мы запустим завод по переработке молока производительностью до 6 тыс. литров в смену. Первая линейка нашей продукции будет состоять из 8-9 наименований - молоко, кефир, йогурт, творог, сливочное масло, порядка четырех видов твердых и мягких сыров, при этом главным продуктом будет адыгейский сыр из козьего молока. В дальнейшем планируется производить продукты питания для детей", - сказал он, уточнив, что продукцию по договоренности с властями республики планируется выпускать под брендом "Белое золото Адыгеи".

По словам гендиректора агрохолдинга Елены Гангало, комплекс по производству и переработке молока в Адыгее будет расширяться. "На втором этапе предполагается строительство еще трех ферм с таким же объемом голов, а в целом весь проект - это 12 ферм по 2 тыс. голов коз каждая", - отметила Гангало.

Инвестиции в проект превысили 600 млн рублей, сообщил ТАСС инвестиционный директор и совладелец компании "Агрохолдинг Мирный" Александр Карпушин.

О господдержке комплекса и сбыте продукции

В Минсельхозе республики ТАСС пояснили, что до 2022 года компании "Мирный-Адыгея" планируется предоставление субсидий за счет федерального и регионального бюджетов в размере до 120 млн рублей. Сбербанк предоставил предприятию для реализации проекта льготный инвестиционный кредит в размере 466 млн рублей. Для снижения налоговой нагрузки компания "Мирный-Адыгея" освобождена от уплаты налога на имущество и транспортного налога.

"Реализация продукции планируется на территории республики и других регионов страны, уже достигнуты договоренности на поставку продукции в сеть супермаркетов "Азбука вкуса" и торговую сеть "Мираторг", рассматривается также возможность экспортных поставок продукции. Адыгейский сыр стал известным брендом и за пределами страны, и теперь уже изготовленный не только из коровьего, но и из козьего молока, он имеет все шансы завоевать еще больше ценителей его вкуса по всему миру", - добавили в Минсельхозе Адыгеи.