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Экономический форум в Давосе – 2020

Глава ВТБ ожидает, что ставки по ипотеке могут опуститься до 8% в 2020 году

По мнению Андрея Костина, это произойдет, если если Банк России продолжит снижать ключевую ставку

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% уже в текущем году, если Банк России продолжит снижать ключевую ставку. Об этом заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума.

"У нас прогноз, что ключевая ставка должна снизиться в течение года на полпроцента - до 5,75%. Я думаю, что в целом мы даже тогда, при такой ситуации, можем выйти на заветную цифру 8%, которая была зафиксирована президентом на 2024 год. Я думаю, это вполне реально в этом году, если ЦБ будет снижать [ставку] дальше", - сказал он.

Костин также отметил, что ипотека в России продолжит развиваться даже в свете принятых ЦБ РФ мер по ограничению рисков в этом виде кредитования на фоне целого ряда программ господдержки.

Первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев также отметил, что госбанк ожидает усиления субсидирования ипотечного сегмента, что поддержит рынок и позволит ему расти двузначными цифрами. В конце февраля 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Банку России принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до уровня 8% годовых и ниже. Как сообщала пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал в рамках реализации послания Федеральному собранию.

Теги
РоссияКостин, Андрей ЛеонидовичЭкономический форум в Давосе – 2020
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