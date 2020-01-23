Костин считает, что рост прибыли банков РФ в 2020 году не превысит 10%

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Прибыль российской банковской системы в 2020 году будет сопоставима с показателем 2019 года и составит около 2 трлн рублей, рост будет в пределах 10% в годовом выражении. Об этом сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума.

"Я думаю, что по банковской системе мы считаем [прибыль будет] в переделах 2019 года - где-то 2 трлн (рублей), чуть больше. Не такой рост, как был в 2019 году по сравнению с 2018 годом, все-таки много факторов негативных, рост нагрузки на капитал, снижение маржи происходит у всех банков фактически. Эти моменты, я думаю, будут влиять на то, что прибыль сильно не вырастет - в пределах 5-10%, может быть", - сказал он.

По словам Костина, ВТБ в текущем году будет стремиться к прибыли в 230 млрд рублей, предусмотренной стратегией банка. Накануне он сообщал, что банк также рассчитывает выполнить прогноз по прибыли на 2019 год, который составляет 200 млрд рублей.

Набсовет ВТБ в апреле 2019 года утвердил стратегию развития на 2019-2022 годы. В рамках стратегии группа планирует в 2022 году получить 310 млрд рублей чистой прибыли.

По данным ЦБ РФ, прибыль российских банков по итогам января - ноября 2019 года увеличилась почти в 1,5 раза и составила около 1,9 трлн рублей против 1,3 трлн рублей годом ранее.

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